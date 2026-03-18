Galatasaray, Liverpool'u elerse o devle karşılaşacak!

Galatasaray, Liverpool'u elerse o devle karşılaşacak!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Liverpool'u elemesi halinde çeyrek finalde PSG ile karşı karşıya gelecek

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Liverpool'u elemesi halinde çeyrek finalde PSG ile karşı karşıya gelecek

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Paris Saint-Germain, Chelsea deplasmanına konuk oldu.

İlk maçı sahasında 5-2 kazanan PSG, Stamford Bridge'de oynanan maçı da 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada PSG'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 13. dakikada Bradley Barcola ve 62. dakikada Senny Mayulu kaydetti.

PSG, Chelsea karşısında iki maçta da aldığı galibiyetlerin ardından Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

 

GALATASARAY, LIVERPOOL'U ELERSE PSG İLE KARŞILAŞACAK

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Liverpool'u elemesi durumunda çeyrek finalde Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, Liverpool karşısında sahasında oynadığı ilk maçı 1-0'lık skorla kazanmıştı.

 

İLK ÇEYREK FİNALİSTLER

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 4 çeyrek finalist belli oldu.

Sporting
Arsenal
PSG
Real Madrid

1
Gezgin

Galatasaray icin farketmez kim gelirse gelsin galatasaray dunya takimi yeterki futbolcular galatasaray keyif alarak oynasınlar yeter burasi şampıyonlar ligi kotu takimin burda ne isi var galatasaray final oynar
