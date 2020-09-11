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Spor Galatasaray lige iyi başlıyor
Spor

Galatasaray lige iyi başlıyor

Sarı-kırmızılılar, geride kalan 62 sezondaki ilk hafta maçlarında 42 galibiyet alırken 12 kez mağlup oldu - Sezona sahasında Gaziantep FK maçıyla başlayacak Galatasaray, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 37 müsabakadan 30'unu kazandı, 5'ini yitirdi - Sarı-kırmızılı ekip, evinde oynadığı son 10 açılış maçından da galibiyetle ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 11:04:28 -
Galatasaray lige iyi başlıyor

İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de sezonların ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 12 Eylül Cumartesi günü Gaziantep FK ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. Galatasaray, 62 sezonu geride kalan ligde açılış maçlarında 42 galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 37 ilk hafta maçının ise 30'unu kazandı, 5'ini yitirdi, 2'sinde ise berabere kaldı.


- Sahasındaki son 10 açılış maçını kazandı


Galatasaray, sahasında çıktığı son 10 açılış müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında çıktığı 10 ilk hafta mücadelesinin tamamını da 3 puan alarak tamamladı.

- Sadece 9 maçta gol atamadı

Galatasaray, 62 sezondaki ilk hafta maçlarından 53'ünde gol atarken, sadece 9'unda suskun kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, son 22 sezonda ise sadece 2011-2012'de 2-0 yenildiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı ile geçen sezon aynı skorla kaybettiği Denizlispor müsabakalarında skor üretemedi.

Galatasaray, sahasında oynadığı 37 ilk hafta karşılaşmasının sadece 3'ünde gol sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar, 1963-1964 sezonunda Kasımpaşa, 1984-1985 sezonunda Denizlispor, 1986-1987 sezonda ise Trabzonspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı.


- En farklı galibiyeti 4-0'lık sonuçlarla

Galatasaray, sezondaki ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, 1979-1980'da Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Medipol Başakşehir), geçen sezon da Denizlispor'a 2-0 kaybetti.

- İlk hafta maçları

Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon MaçSonuç
1959Ankara Demirspor-Galatasaray 0-2
1959-1960Galatasaray-Beykoz 2-0
1960-1961Galatasaray-Vefa 2-0
1961-1962Şekerhilal-Galatasaray 0-1
1962-1963Göztepe-Galatasaray 0-1
1963-1964Galatasaray-Kasımpaşa 0-0
1964-1965Galatasaray-Feriköy 4-0
1965-1966Galatasaray-Vefa 1-2
1966-1967Hacettepe-Galatasaray 1-1
1967-1968Mersin İdmanyurdu-Galatasaray 1-2
1968-1969Galatasaray-Vefa 1-0
1969-1970Galatasaray-Altınordu 2-0
1970-1971Bursaspor-Galatasaray 1-0
1971-1972Galatasaray-Eskişehirspor 1-1
1972-1973Galatasaray-PTT 3-0
1973-1974Galatasaray-Boluspor 3-1
1974-1975Galatasaray-Giresunspor 2-0
1975-1976Galatasaray-Trabzonspor 1-2
1976-1977Boluspor-Galatasaray 1-0
1977-1978Galatasaray-Zonguldakspor 1-0
1978-1979Galatasaray-Diyarbakırspor 3-0
1979-1980Göztepe-Galatasaray 3-1
1980-1981Galatasaray-Eskişehirspor (İzmir) 4-1
1981-1982Adana Demirspor-Galatasaray 1-3
1982-1983Galatasaray-Mersin İdmanyurdu 1-0
1983-1984Galatasaray-Karagümrük 4-0
1984-1985Galatasaray-Denizlispor 0-1
1985-1986Galatasaray-Samsunspor 3-0
1986-1987Galatasaray-Trabzonspor (Sakarya) 0-1
1987-1988Eskişehirspor-Galatasaray 0-1
1988-1989Galatasaray-Karşıyaka 4-1
1989-1990Samsunspor-Galatasaray 1-0
1990-1991Galatasaray-Boluspor 1-1
1991-1992Galatasaray-Sarıyer 2-0
1992-1993Gençlerbirliği-Galatasaray 0-3
1993-1994Galatasaray-Zeytinburnuspor 3-0
1994-1995Galatasaray-Gençlerbirliği 3-1
1995-1996Vanspor-Galatasaray 0-1
1996-1997Vanspor-Galatasaray 1-2
1997-1998MKE Ankaragücü-Galatasaray 0-0
1998-1999Galatasaray-Altay 3-1
1999-2000Galatasaray-Gaziantepspor 1-2
2000-2001Denizlispor-Galatasaray 0-1
2001-2002Gaziantepspor-Galatasaray 1-1
2002-2003Galatasaray-Samsunspor 4-1
2003-2004Galatasaray-Diyarbakırspor 2-1
2004-2005Galatasaray-Konyaspor 3-1
2005-2006Galatasaray-Konyaspor 2-1
2006-2007Ankaraspor-Galatasaray 1-1
2007-2008Galatasaray-Çaykur Rizespor (Seyircisiz) 4-0
2008-2009Galatasaray-Denizlispor 4-1
2009-2010Gaziantepspor-Galatasaray 2-3
2010-2011Sivasspor-Galatasaray 2-1
2011-2012İBB Spor-Galatasaray 2-0
2012-2013Galatasaray-Kasımpaşa 2-1
2013-2014Galatasaray-Gaziantepspor 2-1
2014-2015Bursaspor-Galatasaray 0-2
2015-2016Sivasspor-Galatasaray 2-2
2016-2017Galatasaray-Kardemir Karabükspor 1-0
2017-2018Galatasaray-Kayserispor 4-1
2018-2019MKE Ankaragücü-Galatasaray 1-3
2019-2020 Denizlispor-Galatasaray 2-0

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