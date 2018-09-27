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Galatasaray Kulübünden rakip taraftarlara söz!

Galatasaray, sarı-kırmızılı ekiplerin Süper Lig'de ve diğer branşlarda evinde yapacağı maçlarda yer alacak konuk takım taraftarlarına en iyi şartların sunulacağı sözünü verdi.

27 Eylül 2018 Perşembe 22:15
Galatasaray Kulübünden rakip taraftarlara söz!

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde, "Rakibe Saygı, Kendine Saygı!" başlığıyla yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Ülkemizin huzur, güven ve kardeşçe dayanışmaya ihtiyaç duyduğu bugünlerde Galatasaray Kulübü olarak, ev sahibi olduğumuz Ali Sami Yen Stadyumu ve diğer spor alanlarımızda, taraftarı olduğu takımı desteklemek amacıyla gelen rakip seyircilere karşı maç esnasında hiçbir şekilde kasıtlı aşırı yüksek ses, insani ihtiyaçların giderilmesinde zorluk gibi davranışlarda bulunmadan, temel insan haklarını gözeten uygar bir ortamda maç izlemeleri için her türlü kolaylığın sağlanacağını, ek olarak her zaman rakiplere ve seyircilerine saygılı davrandığımızın bilinciyle, bu tutumumuzu sahamızdaki ilk karşılaşmada sürdüreceğimizi ve tarafımıza rakiplerimizden haklı bir resmi talep geldiğinde daha da iyileştireceğimizi spor kamuoyuna beyan ve taahhüt ederiz."

 KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 22:15
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