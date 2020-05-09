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Spor

Galatasaray Kulübünden geçmiş olsun mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-09 20:04:58 -
Galatasaray Kulübünden geçmiş olsun mesajı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, futbolcu ve personellerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanan MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Sancaktepe Futbol Kulübü ve Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinden yer alan mesajda, "Yapılan testler sonucunda oyuncu veya personellerinde koronavirüse rastlanan Ankaragücü, Fenerbahçe, Sancaktepe ve Beşiktaş kulüplerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hastalara da acil şifalar diliyoruz." denildi.


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