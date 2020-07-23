Galatasaray koronavirüs testi yaptırdı
Galatasaray, futbolcular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarına koronavirüs testi yapıldığını açıkladı.
Süper Lig’in 34.haftasında Antalyaspor ile oynacağı maçı öncesinde futbolcular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarına koronavirüs testi yapıldığı belirtildi.
Galatasaray resmi internet sitesinden şu şekilde açıklama yaptı:
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 34. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla 22 Temmuz'da yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.