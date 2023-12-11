Galatasaray, Kopenhag'da ilkin peşinde

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çok kritik Kopenhag deplasmanına çıkıyor.

Sarı-kırmızılı takımın bu dev maçı kazanmaktan başka bir düşüncesi yok. 10 yıl sonra bir ilki arayan Galatasaray, Danimarka'daki kötü serisine de son vermeyi arzuluyor.

10 YIL SONRA İLK PEŞİNDE

Galatasaray, Danimarka temsilcisi karşısında kazanması halinde adını üst tura yazdıracak. Cim Bom, eğer bunu başarırsa Kupa 1'de tam 10 yıl sonra kendini son 16 takım arasında bulacak.

Öte yandan Aslan, Kopenhag da dahil olmak üzere Danimarka takımlarıyla 2 kez deplasmanda oynadı ancak kazanamadı. Cim Bom, bu serisini de noktalamaya çalışacak.

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KÖTÜ TABLOYU DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR

Galatasaray'ın kötü serilerinden bir tanesi de Şampiyonlar Ligi'nde göstermiş olduğu deplasman performansı... Sarı-Kırmızılılar, Devler Ligi'nde deplasmanda çıktığı son 19 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Okan Buruk ve öğrencileri, bu kötü gidişatı sonlandırmak ve grafiği iyileştirmek için sahada olacak.