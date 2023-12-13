Genç takımda Kopenhag!a Çok Farklı Kaybetti! İlk Kez Böyle Mağlubiyet Göreceksiniz!
UEFA Gençlik Ligi A Grubu altıncı ve son maçında Kopenhag U19 takımı, Galatasaray U19 takımını 6-0 mağlup ederek grubu lider tamamladı.
UEFA Gençlik Ligi A Grubu altıncı ve son maçında Kopenhag U19 takımı, Galatasaray U19 takımını 6-0 mağlup ederek grubu lider tamamladı.
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray deplasmanda Kopenhag'a 6-0 mağlup oldu.
Danimarka temsilcisinin galibiyet gollerini 30'da Hjalte Bidstrup, 33 ve 41'de Queyrell Tchicamboud, 53'de Amin Chiakha, 58'de Hunor Vajk Nemeth ve 77'de Roberto Escribano Risnaes kaydetti.
Bu sonuçla puanını 13'e yükselten Kopenhag, A Grubu'nu lider tamamladı. Temsilcimiz Galatasaray ise 6 puanla grubu üçüncü sırada tamamladı.
Grubun diğer takımları Bayern Münih 12 puanla ikinci, Manchester United ise 4 puanla dördüncü bitirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO