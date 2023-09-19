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Spor Galatasaray, Kopenhag maçına hazır
Spor

Galatasaray, Kopenhag maçına hazır

Yeniakit Publisher
2023-09-19 20:24:00 -
Galatasaray, Kopenhag maçına hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi.

Antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Kopenhag maçının taktiği üzerinde duruldu.

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