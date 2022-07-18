Galatasaray kombine bilet fiyatları satışa çıktı mı? 2022-2023 GS iç saha maçları kombine bilet fiyatları:

Süper Lig'in 2022-2023 sezonun fikstür çekimleri TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. 1. Lig'de ise normal Sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

Galatasaray kombine bilet fiyatları ne kadar 2022?

Galatasaray'da kombine biletler genel satışa çıktı. Galatasaray Futbol Takımı'nın 2022-2023 sezonunda iç saha maçları için geçerli olacak kombine biletler genel satışa sunuldu. Galatasaray, yeni sezonda Nef Stadı'nda yapacağı maçlar için genel satışına başlanan kombine biletlerin fiyatları 2 bin lira ile 10 bin lira arasında değişiyor.

Süper Lig 2022-2023 sezonunda 15 maç ve üzeri sayıda katılım gösteren kombine sahibi taraftarlarımız; 2023-2024 sezonunda kombine yenileme indirimine ek olarak, %5 ekstra indirim hakkı kazanacaklardır.

Galatasaray öğrenci kombine bilet satışları

Galatasaray’ımızın 2022-2023 futbol sezonu sınırlı sayıdaki Öğrenci kombineleri 21 Temmuz Perşembe günü saat 09:00’da satışa çıkacak olup, 24 Temmuz Pazar günü saat 17.00’ da sona erecektir.

1997 – 2007 yılları arasında doğan öğrenci taraftarlarımız Kuzey Üst Tribünü kombinelerini %50 indirimli olarak 1.000 TL’den sadece Nef Stadyumunda yer alan Güney bilet satış gişelerinden satın alabileceklerdir.

Öğrenci Tribünü kombineleri yalnızca 2022-2023 sezonunda geçerli olup sonraki sezon yenileme hakkı olmayacaktır.

Öğrenci kombineleri sadece maçlık olarak kulübümüze devredilecektir.

Galatasaray logolu Passolig kart sahibi olunması zorunludur.

Öğrenci Tribününde yer almak için gerekli evraklar;

1. e-Devlet üzerinden öğrenci olduğuna dair belge ya da olduğu okuldan alınmış öğrenci belgesi

2. Üzerinde TC kimlik numarasının yer aldığı öğrenci kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı

Galatasaray derbi maçları

Süper Lig'de 2022-2023 yeni sezonunun fikstür çekimleri yapıldı. Buna göre Galatasaray derbi maç tarihleri şöyle oldu: Süper Lig'in en kritik müsabakalarından biri olan Galatasaray - Beşiktaş maçı 13. hafta Nef Stadyumu'nda oynanacak. Ligin ikinci yarısındaki derbi maçı ise 32. hafta Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Galatasaray - Fenerbahçe maçı 18. hafta Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Ligin ikinci yarısındaki derbi maçı ise 37. hafta oynanacak.