Galatasaray - Kocaelispor | CANLI ANLATIM
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında kendi sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Galatasaray 1 - 0 Kocaelispor skoruyla devam ediyor.
45' İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
45' İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.
40' İlkay Gündoğan'ın vuruşu Barış Alper'e çarparak auta gitti.
35' Show ile İlkay kafa kafaya çarpıştı ve sağlık görevlileri oyun alanına girdi.
30' GOL! Sane topu ağlara gönderdi. Sallai pasını sol kanattan hareketlenen Jakobs'a gönderdi. Jakobs'un sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortaya Sane kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Galatasaray 1-0 öne geçti.
28' Sara'nın ceza sahası yayı üstünden vuruşunu son anda kaleci Serhat çıkardı.
26' Sane'nin riskli pasında Agei araya girdi, sol çaprazdan ceza sahasına giren Agei'nin şutunu Uğurcan çıkardı.
23' Sarı Kart - Joseph Nonge
20' Sol taraftan Jakobs'un kullandığı uzun taç atışında Abdülkerim kafayı vurdu, top kalecide kaldı.
12' Sara'nın içeri çevirdiği topa Barış Alper dokunamadı.
9' Sara'nın köşe vuruşunda yaptığı ortaya Jakobs vurdu, yandan auta gitti.
5' Karşılaşmanın ilk dakikalarında tempo çok yüksek değil, maç orta saha mücadeleleriyle geçiyor.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Sara, Sallai, Barış.
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Rivas, Susoho, Keita, Show, Agyei, Jo, Serdar Dursun.