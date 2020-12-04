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Spor Galatasaray, Kasımpaşa'dan Aytaç Kara'yı istiyor
Spor

Galatasaray, Kasımpaşa'dan Aytaç Kara'yı istiyor

Galatasaray, Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara için yeniden harekete geçti. Tecrübeli oyuncunun Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 10:02:00 -
Galatasaray, Kasımpaşa'dan Aytaç Kara'yı istiyor

Sarı- Kırmızılılar devre arasında yıldız oyuncu için Kasımpaşa'nın kapısını çalacak. Ancak şartlarda anlaşma sağlanamazsa sezon sonu beklenecek.

Çünkü Aytaç Kara'nın Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Tecrübeli oyuncu daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

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