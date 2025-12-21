  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi açıklandı
Spor

Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi açıklandı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00’de Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.
Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Ceyhun Sesigüzel de AVAR’da görev yapacak.

Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu

Spor

Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 16. hafta hakemleri açıklandı

Spor

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’de 17. hafta hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig’de 17. hafta hakemleri açıklandı

Spor

Trendyol Süper Lig’de 17. hafta hakemleri açıklandı

Kadıköy'de nefesler tutuldu! Dev maçın VAR hakemi herkesi şaşırttı!
Kadıköy'de nefesler tutuldu! Dev maçın VAR hakemi herkesi şaşırttı!

Spor

Kadıköy'de nefesler tutuldu! Dev maçın VAR hakemi herkesi şaşırttı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23