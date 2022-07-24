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Spor Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman hangi kanalda?
Spor

Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman hangi kanalda?

Galatasaray-Kasımpaşa CANLI İZLE | Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise hazırlık maçının ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-07-24 10:36:00 -
Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman hangi kanalda?

Süper Lig’de yeni sezon 5 Ağustos Cuma günü başlayacak. Takımlar ise yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlık maçında Galatasaray iye Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman?

Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman hangi kanalda?

Galatasaray-Kasımpaşa hazırlık maçı 24 Temmuz Pazar akşamı oynanacak. Nef Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Maç D-Smart 77.kanaldan naklen yayımlanacak.

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