Galatasaray, KAP'a bildirdi

Galatasaray, Oghenekaro Peter Etebo'nun kiralanması için Stoke City ile görüşmelere başladı.

Galatasaray transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada, Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo'nun Kulübe geçici transferi hususunda Futbolcu ve Kulübü Stoke City FC ile resmi görüşmelere başlandığını kaydetti.

Galatasaray ile anlaşmaya varan Stoke City forması terleten Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo bugün İstanbul’a geldi.

Getafe'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Stoke City'de bulunan 24 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu ile beraber transfer edileceği ifade edildi.

Futbolcu, geçtiğimiz sezon İngiltere Championship'te mücadele eden Stoke City'de 14 maçta forma giydi. Etebo, sezonun ikinci yarısında ise Getafe'de 11 maçta oynadı ve 1 gol kaydetti.

2018 yılında Stoke City'nin Feirense'den 7.2 milyon euroya aldığı futbolcunun 2023 senesine kadar sözleşmesinin bulunduğu bildirildi.

Oghenekaro Peter Etebo kimdir?

9 Kasım 1995 tarihinde Nijerya'da dünyaya gözlerini açan Oghenekaro Peter Etebo, Nijerya'nın millî futbolcusudur. Etebo, orta saha bölgesinde görev alırken, EFL Championship takımlarından olan Stoke City takımında forma giyiyordu.