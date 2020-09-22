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Spor Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Zofia Hruscakova ve Courtney Williams'ı transfer etti
Spor

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Zofia Hruscakova ve Courtney Williams'ı transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-09-22 13:26:23 -
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Zofia Hruscakova ve Courtney Williams'ı transfer etti

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Slovak forvet Zofia Hruscakova ve ABD'li oyun kurucu Courtney Williams'ı kadrosuna dahil etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-kırmızılı ekip, Hruscakova ve Williams ile birer yıllık sözleşme imzaladı.

Profesyonel kariyerine 2011-2012 sezonunda ülkesinin takımlarından Dannax Sport'ta başlayan 25 yaşındaki ve 1,90 metre boyundaki Hruscakova, Kosice'de geçirdiği dört sezonun ardından ülkesinin dışındaki ilk deneyimini 2016-2017 sezonu başında Macaristan ekibi Györ ile yaşadı. Hruscakova, 2017-2018 sezonunun ortasında İtalya'nın Famila Schio ekibiyle sözleşme imzaladı. Bu takımla İtalya Ligi şampiyonluğu yaşayan Hruscakova, daha sonra Fransa temsilcisi Flames Carolo'da forma giydi.

Galatasaray'ın bir diğer transferi 26 yaşında ve 1,73 metre boyundaki Williams ise 2016 WNBA draftında birinci tur sekizinci sıradan Phoenix Mercury tarafından seçildi. Aynı sezon içerisinde Connecticut Sun'a takas edilen basketbolcu, 2017-2018 sezonunda Avustralya Ligi takımlarından Perth Lynx ile sözleşme imzaladı. Courtney Williams, geçen sezonu İzmit Belediyespor'da tamamladı ve 19,1 sayı, 8,3 ribaunt, 3,7 asist, 1,2 top çalma ortalamaları ile oynadı.

Williams, son olarak WNBA'de Atlanta Dream forması giydi.

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