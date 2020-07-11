Galatasaray Kadın Basketbol Takımı yeni sezon kadrosunu tamamladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımının 2020-2021 sezonu kadrosunu tamamladığını açıkladı.

Kulübü internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekip 9 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon da takımda oynayan Bria Hartley ile sözleşme yenilendiğine yer verilen açıklamada, "Uzun rotasyonuna ekleme olarak ABD'li Mercedes Russell ve 2020 WNBA Draft'larında ilk tur beşinci sıradan seçilen Bella Alarie ile sözleşme imzalanırken Letonyalı tecrübeli forvet Anete Steinberga da gelecek sezon sarı-kırmızı formayı giyecek." denildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Takımımız, yerli rotasyonuna ise üç yeni isim eklerken iki oyuncumuzla da sözleşme tazeledi. 'Sarayın Sultanları'nda daha önce de sarı-kırmızılı formayı giyen 26 yaşındaki kısa forvet Cansu Köksal ile anlaşmaya varıldı. Oyun kurucu rotasyonuna ise ligimizin en değerli kısa oyuncularından, milli formaya da hizmet eden Pelin Derya Bilgiç ve Asena Yalçın eklendi. Takımımız, altyapımızdan yetişen ve son üç sezondur A takım kadrosunda süre şansı da bulan Meltem Yıldızhan ve Eda Şahin ile de sözleşme yeniledi. Altyapımızın yetiştirdiği dört değerli ve gelecek vaat eden oyuncumuz olan Mısra Albayrak, Miray Balotu, Sude Yılmaz ve Melisa Eroğlu da bu sezon A takım kadromuzda yer alacaklar. Kadromuza yeni katılan oyuncularımıza hoş geldin dileklerimizi iletirken yeni sezonda Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan 'Sarayın Sultanları'na başarılar dileriz."