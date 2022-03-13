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Spor Galatasaray: 'İyilik bulaşıcıdır, centilmenlik iyileştirir'
Spor

Galatasaray: 'İyilik bulaşıcıdır, centilmenlik iyileştirir'

Galatasaray, yaptığı açıklamada, İzmir'de tesislerini kullanmasına izin veren Göztepe, Altay ve Altınordu'ya teşekkür ederek, "'İyilik bulaşıcıdır, centilmenlik iyileştirir' diyoruz. İzmir kulüplerinin bu olgun tavrının tüm futbol iklimine yayılmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 18:35:00 -
Galatasaray: 'İyilik bulaşıcıdır, centilmenlik iyileştirir'

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Galatasaray Ailesi olarak, Avrupa'da namağlup olarak ilerlediğimiz önemli virajda; yaşadığımız tüm olumsuzluklar karşısında bizlere tesislerini açan Göztepe Spor Kulübü'ne, taraftarlarına ve değerli başkanı Mehmet Sepil'e; yine statlarında bizi ağırlayan Altay Spor Kulübü camiasına ve değerli başkanı Özgür Ekmekçioğlu'na; davetlerini esirgemeyen Altınordu Futbol Kulübü ve değerli Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'ye canı gönülden teşekkür ediyoruz.

Güzel İzmirimizin güzide kulüplerinin hepsi, hep bir ağızdan Galatasaray'ı misafir edebileceklerini ve bu zor koşullarda Avrupa mücadelesinin Türk futbolu açısından bir numaralı öncelik olduğunu belirttiler.
Bizler de 'İyilik bulaşıcıdır, centilmenlik iyileştirir' diyoruz. İzmir kulüplerinin bu olgun tavrının tüm futbol iklimine yayılmasını diliyoruz.

Bu vesileyle, 17 Mart Perşembe akşamı çıkacağımız Barcelona karşılaşmasında kendilerini ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağımızı bir kez daha tekrarlamak isteriz."

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