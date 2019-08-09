Galatasaray, İtalya'ya gitti - Sarı-kırmızılı futbol takımı, İtalya temsilcisi Fiorentina ile 11 Ağustos Pazar günü yapacağı özel maç için İstanbul Havalimanı'ndan bu ülkeye uçtu



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fiorentina ile yapacağı özel maç için İtalya'ya gitti. Sarı kırmızılı kafile, İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda 11 Ağustos Pazar günü oynanacak mücadele öncesi İstanbul Havalimanı'ndan bu ülkeye hareket etti. Güvenlik ve pasaport kontrollerinden geçen kafiledeki futbolculara, havalimanı çalışanları ile yolcular yoğun ilgi gösterdi. Galatasaray'ın Fiorentina maçı kafilesinde şu oyuncular yer alıyor: Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Filho, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira "Marcao", Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor.



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