Galatasaray İtalya'dan istediğini almak zorunda

Sarı kırmızılılar perşembe günü Roma’da sezonun en kritik 90 dakikasına çıkacak. Lider son 16’ya kalacak, 2. play-off oynayacak. 1. olan 10 Mart’a kadar maç yapmayacak. 2. ise 17-24 Şubat’ta sahada olacak. Lider güçlü rakipleri ekarte edecek, 2. Devler Ligi’nden gelenlerle eşleşecek. Lider ekstra 1.1 milyon, 2. ise 550 bin Euro alacak. Son 16’ya kalan 1.2 milyon Euro daha kazanacak.

Altay ile 2-2 berabere kalarak lider Trabzon ile arasındaki puan farkı 16’ya çıkan G.Saray’da artık tek hedef UEFA Avrupa Ligi ve Lazio maçı. Sarı kırmızılıların hedefleri ve bu sezonun geri kalanı adına perşembe günü oynanacak karşılaşma daha da kritik bir hal aldı. Avrupa Ligi’nde oynadığı 5 maç sonunda lider durumda olan Aslan, İtalya deplasmanından puanla dönmesi halinde grubu 1b tamamlayacak! İşte Lazio’nun G.Saray için sezonun en önemli 90 dakikası olmasının nedenleri…

Grup liderliği fikstür rahatlığı demek

1- G.Saray, Lazio’dan puan almayı başarırsa Avrupa Ligi’nde grubu lider tamamlayacak. Ve bu takdirde UEFA’nın bu sezon getirdiği statü ile direkt son 16’ya adını yazdıracak ve mart ayına kadar Avrupa Ligi’nde maç oynamayacak. Bu da GbSaray’ın, özellikle ligin 2. yarısına iyi bir giriş yapmasına ve fikstür rahatlığına neden olacak. Avrupa dönüşlerinde tam 10 puan kaybeden G.Saray’ın 10-17 Mart ayındaki son 16 maçlarına kadar sadece lige konsantre olmasını sağlayacak.

Zorlu rakipleri pas geçecek!

2- Bu sezon en önemli hedefi artık UEFA Avrupa Ligi’nde başarı olan G.Saray’ın liderliği önünü açacak. Sarı kırmızılı takım Lazio deplasmanında puan alırsa bir sonraki turda kura avantajını ele geçirecek. Grup ikincilerinin Şampiyonlar Ligi’nden gelecek olan güçlü rakiplerle oynayacağı statüde G.Saray zorlu eşleşmeleri de bir anlamda ekarte etmiş olacak. Ayrıca grup maçları sonrası son 32 maçları 17-24 Şubat’ta oynanacak. Bu da sarı kırmızılıların yaklaşık 1 ay ekstra dinlenmesi anlamına geliyor.

Transferler için adaptasyon süresi

3- Avrupa Ligi’nde tur atladığı için ocakta takviye planlayan G.Saray liderliği halinde sezonun geri kalanı için önemli bir avantaj daha elde edecek. Diagne, Babel, Luyindama, Assunçao gibi oyuncularının ayrılığı halinde önemli takviyeler yapacak olan Cimbom, lider olursa yeni transferlerinin de marta kadar takıma adapte olması için önemli bir süreye sahip olacak. Avrupa Ligi’nde son 16 maçlarına kadar yenilerin de performansının istenilen seviyeye gelmesi için geniş bir zaman olacak