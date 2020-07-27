  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Galatasaray istiyordu! Volkan Babacan açıklaması

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş ve Galatasaray ile adı geçen Volkan Babacan iddialarına yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 10:21:00 -
Galatasaray istiyordu! Volkan Babacan açıklaması

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, Volkan Babacan'ın geleceği hakkında konuştu.

Mert Günok'un formayı almasının ardından Başakşehir'de yedek kaleci olan Volkan Babacan'a Beşiktaş ve Galatasaray talip oldu. Göksel Gümüşdağ, transfer iddialarına net bir yanıt verdi.

Göksel Gümüşdağ, Volkan Babacan'ı takımdan göndermeyeceklerini açıklarken, "Volkan Babacan bizim ikinci kalecimiz ve onunla yola devam edeceğiz. Kimseye vermek gibi bir düşüncemiz yok." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı