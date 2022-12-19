Galatasaray istiyordu, Trabzonspor bitirecek!

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arası öncesi Trabzonspor, beklentilerin altında kaldı. Bordo mavili kulüpte gözler transfere çevrildi. Birçok futbolcuyu takip eden yönetimin gündemine son olarak Adama Traore ismi geldi.

Trabzonspor'da gözler Marek Hamsik'e çevrildi. Deneyimli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

Bordo mavililer ise oyuncunun alternatiflerine şimdiden yöneldi. Slovak oyuncunun vereceği karar sonrasında Trabzonspor, Ocak ayında gelecek sezon yatırım olarak bir transfer yapacak. Bu sezon transferler geç bittiği için lig yarışında geri kaldıklarına inanan Abdullah Avcı gelecek sezonun transferleri için şimdiden harekete geçti. Deneyimli teknik adam yönetime bir rapor sundu.

Bu raporda özellikle sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularla Ocak ayında mümkünse anlaşma yapılmasını istedi. Yönetim de bu oyuncuların menajerleriyle temas kurdu. Randevular alınmaya başladı.

Randevu alınan isimlerden birisi de Jorge Mendes. Portekizli menajerin elinde birçok dünya yıldızı bulunuyor.

A Spor"a göre; Bonservisi elinde Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra sezon sonunda sözleşmesi bitecek Asensio, Semedo, Adama Traore, Di Maria, James Rodriguez gibi isimler yer alıyor. Mendes ile bordo-mavili yöneticilerin görüşme yapacağı ismin ise Wolves ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adama Traore olduğu iddia edildi. Traore sezon başında Galatasaray'ın da gündemindeydi.