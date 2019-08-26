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Galatasaray, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:43
Galatasaray, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in üçüncü haftasında 30 Ağustos Cuma günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Konyaspor maçının tamamında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından 19 yaş altı takımı ile 11'e 11 taktik oyunu oynadığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


- Onyekuru ziyaret etti


Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve bu sezon başında Fransa'nın Monaco ekibine transfer olan Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takımı ziyaret etti.

Nijeryalı futbolcu, antrenmanda bir araya geldiği teknik direktör Fatih Terim ve eski takım arkadaşlarına başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:43
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  3. İstikbal Mobilya Kayserispor
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