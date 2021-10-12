  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray-İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?
Spor

Galatasaray-İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?

Galatasaray maç sonucu | Milli maçlar sebebiyle liglere ara verildi. Lige verilen arayı değerlendirmek isteyen Galatasaray, İstanbulspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Peki, Galatasaray-İstanbulspor maçı kaç kaç sona erdi?

Yeniakit Publisher
2021-10-12 19:30:00 -
Galatasaray-İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?

Milli maçlar sebebiyle liglere verilen arayı değerlendirmek isteyen Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı.

Galatasaray-İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde İstanbulspor'u konuk etti. Mücadele saat 16.00'da başladı. Hazırlık maçı 3-3 son erdi.

11.dakikada konuk ekip Mertan Caner Öztürk ile öne geçti: 0-1

25.dakikada Diagne durumu 1-1'e getirdi.

40. dakikada Rroca konuk ekibi bir kez daha öne geçirdi: 1-2

44'de Diagne skoru 2-2'ye getirdi.

85.dakikada Kaan Gültekin sonucu 2-3'e getirdi.

Maçır sonucunu 90. dakikada Babel ilan etti: 3-3

Milli takım gruptan nasıl çıkar? Milli Takım'ın gruptan çıkma şansı var mı?
Milli takım gruptan nasıl çıkar? Milli Takım'ın gruptan çıkma şansı var mı?

Spor

Milli takım gruptan nasıl çıkar? Milli Takım'ın gruptan çıkma şansı var mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay