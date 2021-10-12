Galatasaray-İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?
Galatasaray maç sonucu | Milli maçlar sebebiyle liglere ara verildi. Lige verilen arayı değerlendirmek isteyen Galatasaray, İstanbulspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Peki, Galatasaray-İstanbulspor maçı kaç kaç sona erdi?
Milli maçlar sebebiyle liglere verilen arayı değerlendirmek isteyen Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı.
Galatasaray-İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?
Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde İstanbulspor'u konuk etti. Mücadele saat 16.00'da başladı. Hazırlık maçı 3-3 son erdi.
11.dakikada konuk ekip Mertan Caner Öztürk ile öne geçti: 0-1
25.dakikada Diagne durumu 1-1'e getirdi.
40. dakikada Rroca konuk ekibi bir kez daha öne geçirdi: 1-2
44'de Diagne skoru 2-2'ye getirdi.
85.dakikada Kaan Gültekin sonucu 2-3'e getirdi.
Maçır sonucunu 90. dakikada Babel ilan etti: 3-3