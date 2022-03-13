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Spor Galatasaray İstanbul'a doğru yola çıktı
Spor

Galatasaray İstanbul'a doğru yola çıktı

Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını İzmir'de devam ettiren Galatasaray, bugünkü antrenmanın ardından uçakla İstanbul'a hareket etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 16:39:00 -
Galatasaray İstanbul'a doğru yola çıktı

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah İzmir'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Altay'ın Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve top kapma, pas çalışmasıyla başladı. Daha sonra tam sahada taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman bir kalede duran top, diğerinde ise şut çalışmasıyla tamamlandı.

Galatasaray daha sonra İzmir'den uçakla İstanbul'a hareket etti.

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