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Spor Galatasaray, İskandinav pazarında!
Spor

Galatasaray, İskandinav pazarında!

Transferde İskandinav pazarına yönelen Galatasaray, Norveçli genç yıldız Erik Botheim'ın menajeriyle görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 10:43:00 -
Galatasaray, İskandinav pazarında!

Transferde İskandinav pazarına yönelen Galatasaray, Norveçli genç yıldız Erik Botheim'ın menajeriyle görüştü.

Haber7.com'a göre; Galatasaray'da Kuzeyli operasyonu başladı. Transferde İskandinav pazarına yönelen Sarı- Kırmızılılar, Bodo Glimt'in sağ kanat oyuncusu Ola Solbakken'in ardından, bir başka Norveçli yıldızı daha gündemine aldı. Solbakken'le birlikte Bodo Glimt formasıyla UEFA Konferans Ligi'ne damga vuran bir performans ortaya koyan 22 yaşındaki santrfor Erik Botheim, Galatasaray'ın golcü adayları arasına yeniden dahil oldu. Daha önce de Cim Bom'un gündeminde bulunan, ancak geçtiğimiz ocak ayında 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Krasnodar'ın yolunu tutan Botheim, savaş gerekçesiyle Rus kulübünün formasıyla henüz tek bir maça dahi çıkamadan, yollarını ayırma kararı aldı.

Gelecek için yatırım

Bonservisi elinde bulunan genç yıldızla, İskoçya, Belçika ve Alman kulüpleri yakından ilgileniyor. Sarı-Kırmızılı yönetim de oyuncunun şartlarını öğrenmek üzere menajeriyle temasa geçti. Başta Vedat Muriç olmak üzere önemli santrforlar için de girişimlerini sürdüren Galatasaray, maliyetinin uygun olması durumunda Erik Botheim'ı da kadrosuna katmayı hedefliyor. Genç yeteneğin, Galatasaray formasıyla yeniden parlayabileceği ve yine yüksek bonservis rakamlarıyla bir başka Avrupa kulübüne transfer olabileceği düşünülüyor.

Mourinho'yu hayran bıraktı

Erik Botheim, takım arkadaşı Solbakken'le birlikte Konferans Ligi'nde Roma'ya karşı ortaya koydukları oyunla, İtalyan devinin hocası Jose Mourinho'yu etkilemeyi başarmıştı. 1.85'lik santrfor, geçen sezon Konferans Ligi elemelerinde 6 maçta 2 gol, 2 asist, Konferans Ligi'nde 6 maçta 4 gol, 4 asist, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 2 maçta 1 golle oynamıştı.

 

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