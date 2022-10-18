Galatasaray ilk transferini yaptı bile!

Galatasaray'da yerli operasyonu devam ediyor. Yabancı sınırı nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Okan Buruk'un elini rahatlatmak için devre arasında yapılacak ilk hamle belli oldu. Sezon başında Göztepe'den ayrılarak Belçika ekibi Westerlo'nun yolunu tutan Halil Akbunar, aslan oluyor...

Galatasaray'da devre arasında yapılacak ilk transfer belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Halil Akbunar ile anlaşma aşamasına gelindi. Okan Buruk'un çok istediği oyuncuların başında gelen Halil devre arasında imzayı atacak.

HALİL AKBUNAR LİSTEYE ALINDI

Sezon başında Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olan Halil Akbunar istediği performansı Belçika'da gösteremedi. Tekrardan ülkemize dönmek istediği bilinen yıldız oyuncunun Galatasaray ile söz kestiği ve çok mutlu olduğu iddia edildi.



