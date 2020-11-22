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Spor Galatasaray ile Kayserispor 49. randevuda
Spor

Galatasaray ile Kayserispor 49. randevuda

İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Galatasaray'ın galibiyetlerde 31-3, gol sayılarında da 108-37 üstünlüğü var - Galatasaray, rakibiyle İstanbul'da yaptığı 24 maçın 20'sini kazanırken, sadece 2 kez yenildi

Yeniakit Publisher
2020-11-22 09:11:54 -
Galatasaray ile Kayserispor 49. randevuda

İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, lig tarihinde yarın 49. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 48 müsabakada Galatasaray 31, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 6 maçtan galip ayrılan Galatasaray'ın toplam 108 golüne, Kayserispor 37 golle yanıt verebildi.

Galatasaray, geçen sezonki maçlarda rakibini deplasmanda 3-2, İstanbul'da da 4-1 mağlup etti.


- İstanbul'daki maçlar


İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 24 lig maçının 20'sini kazandı, 2 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.

İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 71 gol atıp, kalesinde 17 gol gördü.


- En farklı skorlu galibiyetler


Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 48 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

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