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Spor

Galatasaray ile Göztepe 56. randevuda

Taraflar arasında geride kalan 55 lig maçından 30'unu Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı - İstanbul'daki 27 lig maçında Galatasaray'ın galibiyetlerde 16-3 üstünlüğü bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-07-17 09:29:05 -
Galatasaray ile Göztepe 56. randevuda

İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 56. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 55 maçtan 30'unu Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 81-38 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabakayı Göztepe 2-1 kazandı.


- İstanbul'daki maçlar


İki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İstanbul'da 28. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 16-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 42, Göztepe ise 14 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 12 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 10'nu kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı, taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.


- Farklı skorlar


Taraflar arasında geride kalan 55 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.

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