0553 313 94 23

Galatasaray ile Göztepe 54. kez karşılaşacak

- Taraflar arasında geride kalan 53 lig maçından 29'unu Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı- İzmir'deki 27 lig maçında Galatasaray'ın galibiyetlerde 13-8 üstünlüğü bulunuyor

25 Ocak 2019 Cuma 09:56
Galatasaray ile Göztepe 54. kez karşılaşacak


İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 54. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 29'unu Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 79-36 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Galatasaray 1-0 galip geldi.


- Galatasaray son 5 maçı kazandı


Galatasaray, Göztepe ile ligde yaptığı son 5 maçı da kazandı.

Rakibi karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kaybeden İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, İzmirli renktaşıyla daha sonra oynadığı 5 müsabakadan da üçer puanla ayrıldı.


- İzmir'deki maçlar


Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 27. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 13-8 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 5 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 37, Göztepe ise 22 gol attı.

Geçen sezonun son haftasında İzmir'de Göztepe'yi 1-0 yenen Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmişti.


- Farklı skorlar


Taraflar arasında geride kalan 53 lig maçında en farklı skorlara İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi imza attı.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 09:56
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Göztepe
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa’da kriz büyüyor: "Bizimle alay ediyorlar!"
    1. Avrupa’da kriz büyüyor: "Bizimle alay..
    2. Yavaş yavaş CHP’lileşiyor
    3. Sosyal medyadan terör propagandasına 3..
    4. Karmod, Nijerya'da UNDP için ofis..
    5. 'Anadolu'nun Alkatrazı' 300 bin..
    6. Doğu Anadolu'da kış
    7. Bunu beklemiyordu! Tacizci neye..
    8. CHP'de istifa
    9. İstanbul’da garip olay! Görüntüyü..
    10. TİKA Kafkas İslam Ordusunun hatırasını..
    11. 'Trakya'nın incisi Dupnisa'..
    12. Rahim bölgesinden bebek büyüklüğünde..
    13. Açlık grevi yapan HDP'li Leyla Güven..
    14. 'Senfoni ile Saz Eserleri' CRR'de..
    15. Polis koleji sınavı soruşturmasında 12..
    16. 'Sahibinin Sesi' oyununun galası yapıldı
    17. SPK'dan tebliğ değişikliği
    18. 'Reng-i Hakkari' Konya'da sahne aldı
    19. 'Çölde Av' tablosu Resim Müzesi'ne..
    20. Renault ve Dacia'dan Kış Servis..
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”