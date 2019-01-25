Galatasaray ile Göztepe 54. kez karşılaşacak - Taraflar arasında geride kalan 53 lig maçından 29'unu Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı- İzmir'deki 27 lig maçında Galatasaray'ın galibiyetlerde 13-8 üstünlüğü bulunuyor



İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 54. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 29'unu Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 79-36 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçta Galatasaray 1-0 galip geldi.

- Galatasaray son 5 maçı kazandı

Galatasaray, Göztepe ile ligde yaptığı son 5 maçı da kazandı. Rakibi karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kaybeden İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, İzmirli renktaşıyla daha sonra oynadığı 5 müsabakadan da üçer puanla ayrıldı.

- İzmir'deki maçlar

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 27. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 13-8 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 5 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 37, Göztepe ise 22 gol attı. Geçen sezonun son haftasında İzmir'de Göztepe'yi 1-0 yenen Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmişti.

- Farklı skorlar

Taraflar arasında geride kalan 53 lig maçında en farklı skorlara İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi imza attı. Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi. Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi.



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