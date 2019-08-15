0553 313 94 23

Galatasaray ile Denizlispor'dan dostluk mesajı

15 Ağustos 2019 Perşembe 21:03
Galatasaray ile Denizlispor'dan dostluk mesajı


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında yarın Denizli'de oynanacak Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçı öncesi iki kulüp, sosyal medya hesaplarından dostluk mesajları yayımladı.

Denizlispor Kulübü, sarı-kırmızılıların Denizli'ye gelişinin ardından sosyal medya hesabından "Şehrimize hoş geldiniz. Dostluk içinde bir 90 dakika geçmesi dileğiyle." mesajını paylaştı.

Galatasaray Kulübü de bu mesaja "Biz Denizli'ye hoş geldik, siz de Süper Lig'e... Dostça bir mücadele olsun, iyi olan kazansın!" şeklinde yanıt verdi.

Yukatel Denizlispor ile Galatasaray, yarın Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında saat 20.30'da karşılaşacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 21:03
  1. Denizlispor
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    1. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    2. Rakibini mağlup eden Yeni Malatyaspor,..
    3. Mert Çetin Roma’ya doğru
    4. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3...
    5. Isparta'da cinayet
    6. Yemen Dışişleri Bakanlığı Aden'deki..
    7. Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı..
    8. İnsanlığın geleceği için büyük tehlike!
    9. Düğün çorbası nasıl yapılır? Düğün..
    10. Bakan Kasapoğlu'ndan futbolda yeni..
    11. Hacamat yaptırmanın yan etkisi var..
    12. 12 Dev Adam, Akropolis Turnuvası için..
    13. AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden..
    14. Samsun'da motosikletten düşen sürücü..
    15. TOFAŞ'ın sağlık sponsoru Medicana oldu
    16. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisinden..
    17. Tokat'ta köpeklerin dövüşmesi cinayete..
    18. Ankara-Tahran treninin ilk yolcuları..
    19. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    20. UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 1 -..
    21. İsrail’den ABD’li iki Müslüman Kadın..
    22. İsrail polisi Kudüs'te bir..
    23. Beşinci kattan düşen bebek ağır..
    24. AK Partili Başkan Gür’den 18 yıl mesajı
    25. Yerli elektrikli traktör için..
    26. Hindistan’da taş atma festivali: 100..
    27. Göztepe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
    28. Yalova'da minibüsün çarptığı yaya öldü
    29. Unai Emery'den "Mesut Özil" açıklaması
    30. İtalyan hükümetinde göçmen tartışması
    Suudi yetkililerden tecavüz ve işkenceye maruz kalan aktiviste alçak teklif!
    Suudi yetkililerden tecavüz ve işkenceye maruz kalan aktiviste alçak teklif!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e en yakın isim istifa etti
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e en yakın isim istifa etti