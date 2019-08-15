Galatasaray ile Denizlispor'dan dostluk mesajı



İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında yarın Denizli'de oynanacak Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçı öncesi iki kulüp, sosyal medya hesaplarından dostluk mesajları yayımladı. Denizlispor Kulübü, sarı-kırmızılıların Denizli'ye gelişinin ardından sosyal medya hesabından "Şehrimize hoş geldiniz. Dostluk içinde bir 90 dakika geçmesi dileğiyle." mesajını paylaştı. Galatasaray Kulübü de bu mesaja "Biz Denizli'ye hoş geldik, siz de Süper Lig'e... Dostça bir mücadele olsun, iyi olan kazansın!" şeklinde yanıt verdi. Yukatel Denizlispor ile Galatasaray, yarın Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında saat 20.30'da karşılaşacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.