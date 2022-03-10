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Spor Galatasaray ile Barcelona'nın ilk 11'leri belli oldu
Spor

Galatasaray ile Barcelona'nın ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile İspanya temsilcisi Barcelona arasında oynanacak son 16 turu ilk maçı öncesi takımların ilk 11'leri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 21:55:00 -
Galatasaray ile Barcelona'nın ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile İspanya temsilcisi Barcelona arasında oynanacak son 16 turu ilk maçı öncesi takımların ilk 11'leri belli oldu.

Nou Camp Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçın hakem ve takım kadroları şu şekilde:

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)

Barcelona: Marc-Andre Ter Stegen, Jordi Alba, Ronald Araujo, Eric Garcia, Sergino Dest, Frenkie de Jong, Nicolas Gonzalez, Pedri Gonzalez, Memphis Depay, Adama Traore, Ferran Torres

Galatasaray: Inaki Pena, Marcao, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Sacha Boey, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed

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