Galatasaray ile Antalyaspor 48. randevuda

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 29, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 95 golüne, rekabetteki son 7 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi.

Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta rakibini 5-0 yendi.

Galatasaray son 4 maçı kazandı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 4 karşılaşmayı gol yemeden kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, 2017-2018 sezonun ikinci yarısındaki müsabakadan 3-0, geçen sezonki maçlardan 1-0 ve 5-0, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşman da 5-0 galip ayrıldı.

Bu maçlarda 14 kez ağları havalandıran Galatasaray, rakibinin skor üretmesine izin vermedi.

Antalya'daki maçlar

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 23 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 14, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 6 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 43 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü.

Galatasaray sezonu Antalya'da kapatacak

Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Sezonun son dönemindeki kötü performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılı takım, ligde 55 puanla beşinci sırada yer alıyor. Fraport TAV Antalyaspor ise 44 puanla sekizinci sırada bulunuyor.

Avrupa kupalarına katılma hedefi olan Galatasaray, yarınki maçtan istediği sonucu alarak, bir puan gerisinde bulunan ve beşincilik için mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'un önünde sezonu tamamlamaya çalışacak.

Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'un finalde karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacak takım ile UEFA tarafından bir yıl men cezası alan Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesindeki (CAS) davasının sonucuna göre Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli olacak.

Falcao ve Lemina sakat

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ile Mario Lemina, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone de maçın kadrosunda bulunmayacak.

Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Mariano Filho da müsabakanın kadrosunda yer almayacak.