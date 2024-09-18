Galatasaray için müthiş yorum! 'Bayern Münih'te yok'

Trendyol Süper Lig'de erteleme maçında Galatasaray sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadeleyi yorumlayan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, sarı-kırmızılıların hücum hattına övgüler yağdırdı.

Galatasaray, Süper Lig'de erteleme maçında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-1 yendi.

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, sarı-kırmızılıların kazandığı maçı Kontraspor'da yorumladı.

Galatasaray'ın rahat bir maç çıkardığını aktaran Nihat Kahveci, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu'nun performanslarını övdü.

Gabriel Sara'yı ilk yarıda beğendiğini ancak ikinci yarıda beğenmediğini söyleyen Kahveci, "İkinci yarıda ofansif tarafa yakın oynadı ama çok kötü değerlendirdi. Bahsettiğimiz oyuncu 23 milyon euroluk olduğu için başka bir beklentimiz oluyor. Final paslarını kötü verdiği için performansını beğenmedim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Nihat Kahveci, Lucas Torreira'nın bir pozisyonunda hakem Cihan Aydın'ın kararını eleştirdi.

Torreira'nın elle oynadığı pozisyonda sarı kart görmesi gerektiğini bildiren Kahveci, "Torreira'nın el pozisyonuna da sarı kart. Sonra 54 faule 1 sarı kart diye konuşuluyor. Bunu da görün!" dedi.

Galatasaray'ın forvet hattının Bayern Münih'te dahi olmadığını dile getiren Nihat Kahveci, "Galatasaray'ın ön tarafındaki lükse bak. 100 kişiye sor "Bugünkü Batshuayi performansı Fenerbahçe derbisinde oynamalı" der ama Osimhen olunca diyemiyorsun. Galatasaray'ın ön tarafındaki lüks şaka gibi, Bayern Münih'te yok. Bana söyleyin Harry Kane'in yedeği kim?" sözlerini sarf etti.