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Spor Galatasaray, Hajduk Split maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Galatasaray, Hajduk Split maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Saracchi'nin sağ kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma, kanama ve kas hasarı tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-22 16:58:39 -
Galatasaray, Hajduk Split maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda 24 Eylül Perşembe günü Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda sarı-kırmızılılar, ilk bölümde ısınma çalışması gerçekleştirdi.

Süper Lig'deki Medipol Başakşehir müsabakasında forma giyen oyuncular ile diğer futbolcuların ayrıldığı bölümde, pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise oyunsal formda dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu.


- Saracchi'nin sakatlığı


Sarı-kırmızılı takımın Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Marcelo Saracchi'nin sağ adductor longus (kasık uzun) adalesinde orta düzeyde zorlanma, kanama ve kas hasarı tespit edildi.

Antrenmana katılmayan oyuncunun tedavisine başlandı.

Galatasaray, Hajduk Split karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın akşam yapacak.

Teknik direktör Fatih Terim, antrenman öncesi düzenlenecek basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.


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