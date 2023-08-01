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Spor Galatasaray gurbetçi futbolcuyu da kaptı! İstanbul'a geliyor
Spor

Galatasaray gurbetçi futbolcuyu da kaptı! İstanbul'a geliyor

Yeniakit Publisher
2023-08-01 16:55:00 -
Galatasaray gurbetçi futbolcuyu da kaptı! İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın Kerem Demirbay ile transfer için anlaştığı duyuruldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Kerem Demirbay transferinde artık sona geldiği açıklandı.

Alman basınından Kicker, Galatasaray'ın Kerem Demirbay ile transfer için anlaştığını duyurdu. Leverkusen ile Galatasaray arasında uzun süredir devam eden görüşmelerin de sona geldiği belirtildi.

Granit Xhaka, Leverkusen'e transferinin ardından teknik direktör Xabi Alonso'nun Kerem Demirbay'ın ayrılığına izin verdiği ve kulüpler arasındaki görüşmelerin bitme noktasında olduğu açıklandı.

BU AKŞAM İSTANBUL'A GELİYOR!

Leverkusen'in Hoffenheim'dan 2019 yılında 32 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı rekor transferi Kerem Demirbay, bu akşam 23:00'da İstanbul'da olacak.

Galatasaray'ın Kerem Demirbay için Leverkusen'e 3.5 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtilirken, oyuncuya yıllık 2 milyon euro maaş verileceği öğrenildi.
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YERLİ STATÜSÜNDE OLACAK

2017 yılında Alman Milli Takımı'nı tercih etmesi nedeniyle Kerem Demirbay Süper Ligde yerli statüsünde oynayamayacak. 30 yaşındaki futbolcu, TFF'nin yeni çıkardığı ve her kulübün 1 oyuncu için yararlanma hakkı tanıdığı 'mavi kart' statüsünden faydalanacak. Galatasaray, Kerem'in oynadığı maçlarda 9+2 ile mücadele edebilecek.

KEREM DEMİRBAY KİMDİR?

Bayer Leverkusen'de forma giyen 29 yaşındaki Kerem Demirbay, dört yıl önce Hoffenheim'den Leverkusen'e tam 32 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Orta sahada iki yönlü görev yapabilen Demirbay, 29 yaşında ve 1,83 boyunda... Geride bıraktığımız sezonda Leverkusen'le 36 maça çıkan Kerem, 5 gol ve 3 asistle oynadı.

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