Galatasaray, gruptan çıkma şansını kaybetti





İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Lokomotiv Moskova'ya Rusya deplasmanında 2-0 yenilen Galatasaray, son maçlar öncesi üst tura yükselme şansını yitirdi.

Geride kalan 5 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 4 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, 3. sıradaki yerini korudu.

Galatasaray'ın Rusya'da aldığı yenilginin ardından grupta ilk iki sırada bulunan Porto ve Schalke 04 bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

Grubun son haftasında Portekiz temsilcisi Porto'yu Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak sarı-kırmızılı ekip, bu maçı kazanması durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne kalacak. Galatasaray, Porto'ya yenilmesi veya berabere kalması halinde Schalke 04 ile Lokomotiv Moskova arasında oynanacak maçın sonucunu bekleyecek.



