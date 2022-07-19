Galatasaray görüşmelere başladı
Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'in transferi için Portekiz ekibi Benfica ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'in transferi için Portekiz ekibi Benfica ile görüşmelere başlandığını bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Haris Seferovic'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.