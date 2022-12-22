  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray Gomis'le güldü!
Spor

Galatasaray Gomis'le güldü!

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda karşılaştığı Keçiörengücü'nü Gomis'in attığı golle yendi. Sarı kırmızılılar, adını Son 16 Turu'na yazdırmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 23:23:00 -
Galatasaray Gomis'le güldü!

Galatasaray, Nef Stadı'nda karşı karşıya geldiği TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti. Galatasaray'a turu getiren golü oyuna sonradan dahil olan Bafetimbi Gomis kaydetti. Gomis'in 82'de attığı golle Galatasaray, tur atladı.

Seferovic penaltı kaçırdı

Galatasaray'da suskun golcü Seferovic penaltı kaçırdı. Seferovic kaçırdığı penaltıdan sonra kenara sakatlık geçirdiğini işaret edip oyundan çıktı.

Galatasaray'da Emin Bayram'ın kafa vuruşu direkten döndü. Keçiörengücü ise 86 ve 90+3'te direğe takıldı. Keçiörengücü, Galatasaray'a karşı oynadığı etkili futbolla dikkat çekti.

Dört büyükler tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda dört büyükler hata yapmadı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda rakiplerini eleyerek Son 16'ya kaldı.

Kura çekimi 23 Aralık'ta yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu kura çekimi 23 Aralık Cuma günü gerçekleşecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselenler takımlar:

Galatasaray
Beşiktaş
Antalyaspor
Karagümrük
Gaziantep FK
Sivasspor
Trabzonspor
Fenerbahçe
Konyaspor
Başakşehir
Alanyaspor
Kayserispor
Rizespor
Ankaragücü
Ümraniyespor
Karacabey Belediyespor

Kötü haber! Galatasaray'a şoke eden mesaj: İngiliz devi devreye girdi, 15 milyon Euro'luk teklif
Kötü haber! Galatasaray'a şoke eden mesaj: İngiliz devi devreye girdi, 15 milyon Euro'luk teklif

Spor

Kötü haber! Galatasaray'a şoke eden mesaj: İngiliz devi devreye girdi, 15 milyon Euro'luk teklif

Galatasaray’dan milyarlık satış! ‘’Aslan gibi proje’’ 1 saatte satıldı
Galatasaray’dan milyarlık satış! ‘’Aslan gibi proje’’ 1 saatte satıldı

Ekonomi

Galatasaray’dan milyarlık satış! ‘’Aslan gibi proje’’ 1 saatte satıldı

Galatasaray'dan Ronaldo açıklaması: Kulübe 1 milyar lira para gelecek...
Galatasaray'dan Ronaldo açıklaması: Kulübe 1 milyar lira para gelecek...

Spor

Galatasaray'dan Ronaldo açıklaması: Kulübe 1 milyar lira para gelecek...

Galatasaray taraftarının kalbini fethetti! Parayı duyanların ağzı açık kalıyor
Galatasaray taraftarının kalbini fethetti! Parayı duyanların ağzı açık kalıyor

Spor

Galatasaray taraftarının kalbini fethetti! Parayı duyanların ağzı açık kalıyor

Galatasaray'da Icardi kararını verdi!
Galatasaray'da Icardi kararını verdi!

Spor

Galatasaray'da Icardi kararını verdi!

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık!
Galatasaray'da beklenmedik ayrılık!

Spor

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık!

Galatasaray'da sadece 1 maça çıktı ve gidiyor! Yok artık...
Galatasaray'da sadece 1 maça çıktı ve gidiyor! Yok artık...

Spor

Galatasaray'da sadece 1 maça çıktı ve gidiyor! Yok artık...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23