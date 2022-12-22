Galatasaray Gomis'le güldü!
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda karşılaştığı Keçiörengücü'nü Gomis'in attığı golle yendi. Sarı kırmızılılar, adını Son 16 Turu'na yazdırmayı başardı.
Galatasaray, Nef Stadı'nda karşı karşıya geldiği TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti. Galatasaray'a turu getiren golü oyuna sonradan dahil olan Bafetimbi Gomis kaydetti. Gomis'in 82'de attığı golle Galatasaray, tur atladı.
Seferovic penaltı kaçırdı
Galatasaray'da suskun golcü Seferovic penaltı kaçırdı. Seferovic kaçırdığı penaltıdan sonra kenara sakatlık geçirdiğini işaret edip oyundan çıktı.
Galatasaray'da Emin Bayram'ın kafa vuruşu direkten döndü. Keçiörengücü ise 86 ve 90+3'te direğe takıldı. Keçiörengücü, Galatasaray'a karşı oynadığı etkili futbolla dikkat çekti.
Dört büyükler tur atladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda dört büyükler hata yapmadı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda rakiplerini eleyerek Son 16'ya kaldı.
Kura çekimi 23 Aralık'ta yapılacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu kura çekimi 23 Aralık Cuma günü gerçekleşecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselenler takımlar:
Galatasaray
Beşiktaş
Antalyaspor
Karagümrük
Gaziantep FK
Sivasspor
Trabzonspor
Fenerbahçe
Konyaspor
Başakşehir
Alanyaspor
Kayserispor
Rizespor
Ankaragücü
Ümraniyespor
Karacabey Belediyespor
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