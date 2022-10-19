Galatasaray gol olup yağdı!
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u misafir etti. Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 7-0 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 27. dakikada Ramazan Işık kendi kalesine, 39. dakikada Seferovic, 53.dakikada Gomis, 56. dakikada Rashica, 65. dakikada Mathias Ross, 74. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Hamza Akman attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükselirken Kastamonuspor turnuvaya veda etti.