Galatasaray Genel Kurulu'nda gerginlik

Galatasaray Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in konuşması sırasında gerginlik yaşandı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını başkan Mustafa Cengiz yaptı.

Yoğun bir gündemle toplandıklarını aktaran Cengiz, "Bazı çevreler toplantıyı 'Torba yasa' olarak lanse etti. Galatasaray Kulübü, Dernekler Yasası'na göre yönetiliyor. İnsanlar birtakım şeyleri unutmuş. Onayınıza sunulacak 4. madde içindeki 10 adet devasa görünen tablo neden birikti merak ettiniz mi? Benim bir boş anım yok. Oturup bunları düzenliyoruz. Günlerce tartıştık. İçinizin rahat etmesi için maddeleri tek tek açıklayacağım. Fakat kalbi temiz olanların içinin rahat etmesi için açıklayacağım. Kalbi, bize gadir, düşmanlık, rövanş alma, intikam alma duygusuyla olanlara asla hitap etmeyeceğim." diye konuştu.

Bu sözlerinin üyelerden tepki alması üzerine başkan Cengiz, "Ben sözümü bitirdiğimde kürsüye gelin ve bindirilmiş kıta gibi görüntüyü yok edin." ifadesini kullandı.

Tepkilerin sürmesi üzerine Mustafa Cengiz, şunları kaydetti:

"Kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Ben size bunu demedim. 'Gibi' dedim. Benim de bir sinirim var. Taştan yapılmadım. Bazı sözcüklere dayanamıyorum. Biraz önce konuşan arkadaşlarımın sözcükleri beni rahatsız etti. Ters bir şey söylediğimi düşünmüyorum ama özür dilerim. İçimi dökeceğim, derdimi anlatacağım tek yer sizlersiniz. Her sözüm doğru değil, her sözüm yanlış da değil. Lütfen irdeleyin, sakin olun, 'Bu adam neden böyle diyor?' diye dinleyin.

"Yeniden yetki almamız gerekiyor"

Mustafa Cengiz, genel kurul gündindeki bazı maddelerin eski yönetimlerin aldığı yetkilerin devamı olduğunu söyledi.

Ocak ayında göreve ani bir şekilde geldiklerini vurgulayan Cengiz, şöyle devam etti:

"Göreve çok ani geldik. Eski yönetimin Mayıs 2018'de bitmesi gereken dönemini devraldık. Kendi dönemimiz içinde gelmedik. Şampiyon olsak bile seçime gideceğimizi söyledik. Dört aylık süre içinde, 4. maddedeki 10 fıkranın 5'i Mayıs 2018'de sonlanıyordu. Yeniden yetki almamız gerekiyordu. İlk 5 fıkra, bir önceki yönetim tarafından alınan ve Mayıs 2018'de sona eren yetkiler. Diğerleri de yeni oluşan durumlar. Ben hiçbirini istemedim. Eski yönetimden gelen hakların devam ettiğine inanıyordum. Dernekler Masası'na yazı yazdık. Bize gelen yanıtta açıkça 'Siz eski yönetimin aldığı kararları devam ettirebilirsiniz. Yönetim süreli bir yetki aldıysa, süre bittiğinde yenilemek durumundasınız.' diyordu."

Bazı yetkilerin Ünal Aysal ve Dursun Özbek yönetimlerine verildiğini anlatan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geldiğimizde kaçmaktan kovalamaya vakit bulamadık. Mali zorlukları biliyorduk ama günlük ihtiyaçların bile kısıtlandığı mali ortamda mücadeleye girdik. Transfer yasakları, sermaye artışları, UEFA için mücadele ettik. Bir günümüz yoktu. Mayıs 2018'e kadar getirmemiz gereken ilk 4 maddeyi getiremedik. Hukuken bunu yapmak durumundayız. Yetki vermezseniz yine yürütmeye çalışırız. Ters bir şey olduğunda da benim hiçbir sorumluluğum kalmaz. Bunu alamazsam, imarla ilgili kulüp zarar görürse ben sorumlu olmam. Bize karşı neden bu kadar öfke var? Bunu anlamıyorum. Niye bu tepki? İki başkana verilen yetkiyi benden esirgemenizi de saygıyla karşılarım ama iş yapamazsam beni suçlamayın."