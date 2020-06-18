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Spor

Galatasaray, Gaziantep FK mesaisini sürdürdü

Süper Lig’in 28.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:39:13 -
Galatasaray, Gaziantep FK mesaisini sürdürdü

Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Gaziantep FK’yı ağırlayacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı idmanla sürdürdü.


Sarı-kırmızılılar antrenmana, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda core stabilizasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra dinamik ısınma yapan Galatasaraylu futbolcular, antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışması gerçekleştirdi


Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Sarı-kırmızılılar, Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı çalışmayla devam edecek.

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