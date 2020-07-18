Galatasaray galibiyeti hatırladı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yenen Galatasaray, uzun bir aradan sonra galibiyet elde etti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Marcelo Saracchi, Emre Akbaba ve Yunus Akgün kaydederken, Göztepe'nin golünü ise Stefano Napoleoni attı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı temsilcisi, Süper Lig'de 8 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Galatasaray, Göztepe galibiyetinden önceki 8 müsabakasında Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalıp, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne mağlup olmuştu.

Ligde yaklaşık 4,5 ay sonra maç kazanan Galatasaray, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle verilen aradan sonraki ilk galibiyetini de elde etmiş oldu.

Galatasaray ligde puanını 55'e çıkartırken, Göztepe ise 39 puanda kaldı.





- Galatasaray'ın penaltı şanssızlığı





Galatasaray, karşılaşmanın 47. dakikasında kazandığı penaltıyı golle sonuçlandıramadı.

Sofiane Feghouli ceza sahasında Atınç Nukan ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Koray Gençerler penaltı noktasını işaret etti.

Penaltıyı kullanan Adem Büyük'ün vuruşunda kaleci Beto sağına gelen topu kornere çeldi. Hakem Koray Gençerler, Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarıyla Beto'nun çizgi ihlali yaptığını belirterek penaltının tekrarlanmasına karar verdi.

Bu kez penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Younes Belhanda'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.





- VAR'la iptal edilen goller





Karşılaşmada Galatasaray ve Göztepe'nin kaydettiği birer gol VAR uygulamasıyla iptal edildi.

Maçın 22. dakikasında Alpaslan Öztürk'ün geri pasında kaleci Beto'nun uzaklaştıramadığı topu kapan Adem Büyük, meşin yuvarlağı filelere yolladı. VAR uygulamasına başvuran hakem Koray Gençerler, saha kenarındaki monitörden pozisyonu izledikten sonra Adem Büyük'ün Beto'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

Müsabakanın 65. dakikasında Göztepe'nin Stefano Napoleoni'nin ayağından bulduğu golde de VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında izleyen Koray Gençerler, pozisyonun başlangıcında Halil Akbunar'ın Saracchi'ye faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.





- Kalesini gole kapatamıyor





Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 26. haftasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıktan sonra oynadığı 7 maçta da rakiplerinin gol bulmasını engelleyemedi.





- Yunus Akgün, ligde ilk golünü attı





Galatasaray'da maça sonradan dahil olan genç futbolcu Yunus Akgün, Süper Lig'de ilk golünü kaydetti.

Karşılaşmanın uzatma bölümünde Emre Akbaba'nın yerine oyuna giren Yunus , 90+7. dakikada ağları havalandırdı.