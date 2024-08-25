  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O isim Türk ve Rus evliliğinden oluşan binlerce aile var diyerek duyuru!

THK-13, ANKA 3’ün geçmişteki yansıması gibi! Türkiye'nin uçan kanat yolculuğu

Hamam böceklerinin neye geldiği belli oldu! Evinizden hemen uzaklaştırın

Çin, 10 yıl sonra hedeflediği enerjiye 6 yıl sonra ulaştı!

Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerine itiraf etti: Ne anlaşması! Çok sert sözler

Suavi'nin PKK sicili kabarık çıktı! Özgür Özel çiçeklerle yanına koştu

İGDAŞ çalışanları CHP’li İBB önünde eylem yaptı!

Çin'in 30 yıllık gayrimenkul şirketi iflas etti! 30 yıllık geçmişi var!

Gurbetçi ailenin 1 milyon lira bağışı ile hastaneye cihaz alındı

Ünlü banka altın tahminini duyurdu: Yatırımcılara altın tavsiyesi! Altın almalı mı, satmalı mı?
Spor Galatasaray Fenerbahçe'nin iki yıldızına daha kancayı taktı
Spor

Galatasaray Fenerbahçe'nin iki yıldızına daha kancayı taktı

Yeniakit Publisher
2024-08-25 11:25:00 -
Galatasaray Fenerbahçe'nin iki yıldızına daha kancayı taktı

Sezon başında Fenerbahçe'den Batshuayi'yi kadrosuna katan Galatasaray, bu kez de İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel için devreye girdi.

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Michy Batshuayi'yi sezon başında kadrosuna katan Galatasaray, sarı lacivertlilerin iki yıldızıyla daha ilgileniyor.

Sarı kırmızılıların, sözleşmelerinin bitecek olan iki isimle şimdiden dirsek temasını kurduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE'NİN HAMLESİ BEKLENECEK

Mynet'te yer alan habere göre; sözleşmeleri 2025 yılının Haziran ayında yılında bitecek olmasından dolayı Ocak ayında bedelsiz olarak transfer edilebilecek iki oyuncuyu gözüne kestiren Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'nin hamle yapmaması durumunda iki yıldıza da sözleşme önerecek


ÖNE ÇIKAN VİDEO

OSAYI VE İRFAN CAN'I İSTİYORLAR

İddiaya göre sarı lacivertli taraftarların sevgilisi İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel ile ilgilenen sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Ocak ayına kadar sözleşme önermemesi durumunda araya girip transfer teklifi yapacak.

Fazla dayanamadı! Galatasaray'da ayrılığı resmen duyurdular: Sonunda olacağı buydu işte…
Fazla dayanamadı! Galatasaray'da ayrılığı resmen duyurdular: Sonunda olacağı buydu işte…

Spor

Fazla dayanamadı! Galatasaray'da ayrılığı resmen duyurdular: Sonunda olacağı buydu işte…

O hakkı ortadan kalkacak ve… Alman basını duyurdu! Galatasaray'ın Köhn planı ortaya çıktı
O hakkı ortadan kalkacak ve… Alman basını duyurdu! Galatasaray'ın Köhn planı ortaya çıktı

Spor

O hakkı ortadan kalkacak ve… Alman basını duyurdu! Galatasaray'ın Köhn planı ortaya çıktı

Galatasaray'ın da artık püsküllü belası oldu! Oturduğu yerden milyon euro'lar cebe inecek... Yazık ki ne yazık!
Galatasaray'ın da artık püsküllü belası oldu! Oturduğu yerden milyon euro'lar cebe inecek... Yazık ki ne yazık!

Spor

Galatasaray'ın da artık püsküllü belası oldu! Oturduğu yerden milyon euro'lar cebe inecek... Yazık ki ne yazık!

Galatasaray, Young Boys maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Young Boys maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor

Galatasaray, Young Boys maçının hazırlıklarını sürdürdü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23