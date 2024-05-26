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Spor Galatasaray, Fenerbahçe maçlarının yabancı VAR hakemleri belli oldu! VAR devreye girebilir mi tartışılıyor...
Spor

Galatasaray, Fenerbahçe maçlarının yabancı VAR hakemleri belli oldu! VAR devreye girebilir mi tartışılıyor...

Yeniakit Publisher
2024-05-26 12:49:00 - 2024-05-26 12:49:36
Galatasaray, Fenerbahçe maçlarının yabancı VAR hakemleri belli oldu! VAR devreye girebilir mi tartışılıyor...

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyonluk mücadelesi veren lider Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe'nin oynayacağı maçların video yardımcı hakemleri (VAR) belli oldu. Öte yandan VAR devreye girebilir mi tartışılıyor.

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yaptığı atamaya göre; bu akşam Galatasaray'ın Konyaspor'a konuk olacağı ve Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u ağırlayacağı müsabakalarda yabancı VAR hakemleri görev yapacak.

Konyaspor - Galatasaray maçında Hollandalı Pol van Boekel VAR hakemi olacak.

Fenerbahçe - İstanbulspor karşılaşmasında ise VAR görevinde İtalyan Marco Di Bello bulunacak

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