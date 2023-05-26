  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Spor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-26 15:23:00 -
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi netleşti. Buna göre derbi, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Spor Toto Süper Lig’de 37. hafta programı netleşti. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Nef Stadı’ndaki derbi mücadelesinin de tarihi belli olmuş oldu.

4 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

Buna göre dev derbi, 4 Haziran Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın programı şöyle:

3 Haziran Cumartesi:

16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Hangi Kredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)

19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

4 Haziran Pazar:

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23