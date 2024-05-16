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Spor Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!
Spor

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Yeniakit Publisher
2024-05-16 14:06:00 -
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Süper Lig’in 37. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu. Buna göre Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Süper Lig’de 37. hafta heyecanı yarın, 18 Mayıs Cumartesi ve 19 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakaları yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu. Haftanın en önemli karşılaşması olan ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Süper Lig’de 37. haftanın programı ve görev yapacak hakemler şöyle:

Yarın

17.00 İstanbulspor - Sivasspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Turgut Doman

 18 Mayıs Cumartesi

19.00 Beşiktaş - Hatayspor: Cihan Aydın

19.00 MKE Ankaragücü - Pendikspor: Volkan Bayarslan
ÖNE ÇIKAN VİDEO

19.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

19.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge

19.00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük

19.00 RAMS Başakşehir - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Kayserispor - Konyaspor: Halil Umut Meler

19 Mayıs Pazar

19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

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