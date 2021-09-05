Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? 2021 2021 GS FB derbi maçı
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Süper Lig’in başlamasıyla birlikte sorgulanır oldu. Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman 2021? Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’in 13 hafta maç programını yayındı. TFF 2021-2022 maç fikstüre göre derbi maç tarihleri ile birlikte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor derbi maçları hangi haftada olacağı netlik kazandı. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman? İşte 2021 2021 GS FB derbi maçı tarihi ve Süper Lig derbi haftası.
Galatasaray - Fenerbahçe derbi tarihi hem Fenerbahçe hem de Galatasaray taraftarı tarafınan sorgulanıyor. Süper Lig’de Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi 9, Beşiktaş-Galatasaray derbisi 10, Beşiktaş-Trabzonspor derbisi 13. haftalarda oynanacak. 13. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise ediliyor.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman 2021 2022?
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi maçı ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe derbisi saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe derbisi kaçıncı hafta oynanacak? Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
11 Eylü Cumartesi
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Altay (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
12 Eylül Pazar
17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)
17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)
20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
13 Eylül Pazartesi:
20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)
20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Okulları)