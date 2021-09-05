Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? 2021 2021 GS FB derbi maçı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Süper Lig’in başlamasıyla birlikte sorgulanır oldu. Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman 2021? Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’in 13 hafta maç programını yayındı. TFF 2021-2022 maç fikstüre göre derbi maç tarihleri ile birlikte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor derbi maçları hangi haftada olacağı netlik kazandı. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman? İşte 2021 2021 GS FB derbi maçı tarihi ve Süper Lig derbi haftası.