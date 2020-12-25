Galatasaray, Falcao'nun yerine o ismi düşünüyor

ABD ekibi Inter Miami ile uzun zamandır adı anılan Galatasaraylı Radamel Falcao, devre arasında takımdan ayrılması gündemde yer alıyor.Sarı kırmızılı kulüp Falcao'nun muhtemel ayrılığı sebebi ile rotasını Atletico Madrid'in dünyaca ünlü golcüsü Diego Costa'ya çevirmiş durumda.Brezilya asıllı İspanyol forveti yakından tanıyan, AS gazetesinin Atletico Madrid bölümü direktörü Jorge Garcia'dan konuyla ilgili Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklamalar geldi. Garcia, golcü futbolcunun Türkiye'yi de seçenekleri arasında gördüğünü belirtti.

"Avrupa kupalarında oynayan bir takım istiyor"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Garcia, "Costa'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ama Atletico onu çoktan satış listesine koydu. Geçen yaz onu satıp, Napoli'den Milik'i almak istediler. Ama Costa'ya Atletico'nun beklediği teklif gelmedi. Üstelik yılda 8 milyon euro net kazanıyor. Ocak'ta ayrılabilir ya da bir sonraki sezon için bir takımla ön protokol yapabilir. Diego Costa, Asya'da oynamak istemiyor. Çin'den yüklü bir para teklif edildi; ama kabul etmedi. 32 yaşında Avrupa kupalarında yarışan bir takımda, uzun vadeli, 3 yıllık, sözleşme karşılığı oynamak istiyor. Bunun için Atletico'da kazandığının yarısına, yani 4 milyon euroya razı. Bu açından baktığımızda Türkiye de onun için bir seçenek" ifadelerini kullandı.