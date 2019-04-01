Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır - Belinde ağrıları olan kaleci Muslera günü tedaviyle geçirirken, gıda zehirlenmesi yaşayan Belhanda'nın durumu yarın netlik kazanacak



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi. Koordinasyon, sürat ve ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman, pas oyunu ile devam etti. Antrenmanın ana bölümde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi. Belinde ağrıları olan kaleci Fernando Muslera, günü tedaviyle geçirdi. Gıda zehirlenmesi yaşayan Younes Belhanda'nın tedavisine başlandı. Faslı futbolcunun son durumu yarın yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak. Konstantinos Mitroglou, fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına devam etti. Yuto Nagatomo, takımdan ayrı sahada kuvvete ve aerobik adaptasyona yönelik çalışmalara başladı. Mbaye Diagne ise kendisine hazırlanan özel program dahilinde çalıştı. Galatasaray, yarın saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda başlayacak Evkur Yeni Malatyaspor müsabakası için tesislerde kampa girdi.



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