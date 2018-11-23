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Galatasaray evinde Konyaspor'la berabere kaldı

Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Galatasaray, sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

23 Kasım 2018 Cuma 22:44
Galatasaray evinde Konyaspor'la berabere kaldı

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Erdem Bayık

Galatasaray: Muslera, Ozan Kabak, Maicon, Serdar Aziz, Mariano, Fernando (Dk. 81 Celil Yüksel), Selçuk İnan (Dk. 67 Muğdat Çelik), Ömer Bayram, Feghouli, Onyekuru, Eren Derdiyok

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Fallou Diagne, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun (Dk. 80 Hadziahmetovic), Jonsson (Dk. 72 Fofana), Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Traore, Milosevic, Jahovic (Dk. 72 Yatabare)

Goller: Dk. 69 Uğur Demirok (Kendi kalesine) (Galatasaray), Dk. 90 Skubic (Penaltıdan) (Atiker Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 87 Serdar Aziz (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 48 Ozan Kabak (Galatasaray), Dk. 57 Traore, Dk. 90+3 Serkan Kırıntılı, Dk. 90+5 Hadziahmetovic (Atiker Konyaspor)

 

51. dakikada Milosevic'in ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına girerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Jahovic'in şutunda, top üstten auta çıktı.

54. dakikada sağ kanada atılan topa hareketlenerek savunma arkasına sarkan Jahovic, son çizgiye indikten sonra meşin yuvarlağı yerden ortaya çevirdi. Penaltı noktası civarında topla buluşan Milosevic'in uygun durumda şutunda, araya giren savunma oyuncusu Maicon meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

60. dakikada Atiker Konyaspor gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen konuk takım atağında uzun süre topu süren Traore'nin ara pasıyla Jahovic ceza sahasına girdi. Makedon futbolcu, Ozan Kabak'ın araya girmesiyle şut açısı bulamasa da topu ceza sahası içi sağ çaprazındaki Ömer Ali Şahiner'e aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda top yakın kale direğinden oyun alanına döndü.

63. dakikada Selçuk İnan'ın ceza sahası dışından şutunda, top yandan auta çıktı.

69. dakikada Galatasaray ilginç bir golle öne geçti. Mariano'nun sağdan ortasında altıpasta Fallou Diagne'nin kafayla uzaklaştırmak istediği top, takım arkadaşı Uğur Demirok'a çarparak ağlara gitti: 1-0.

86. dakikada kendi yarı alanında aldığı topla hızla Atiker Konyaspor sahasına geçen Eren Derdiyok, ara pasıyla Onyekuru'yu kaçırdı. Sol çaprazdan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Nijeryalı futbolcunun plase vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

87. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Skubic, ceza sahasında Serdar Aziz ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek, penaltı kararı verdi. Bunun üzerine Serdar Aziz topu hakem Hüseyin Göçek'e fırlattığı gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gördü.

90. dakikada penaltıyı kullanan Skubic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 22:44
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  • Admin Admin 12 sa önce
    Gs galibiyeti hâk etmediyazık
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